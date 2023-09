S&P 500 im Wochenchart direkt am Fibonacci-Fächer

Der S&P 500 könnte sich aktuell lediglich in einem Pullback an den Fibonacci-Fächer befinden und in der Folge wieder nach unten abprallen und die Abwärtsbewegung zunächst weiter fortsetzen. Es wäre dann mit einem Rücklauf zum 50er-EMA bei 4.230 Punkten zu rechnen, wo sich auch die untere Begrenzung des langfristig steigenden Trendkanals befindet. Gelingt hingegen doch ein Durchbruch über den Widerstand bei 4.540 Punkten, wäre mit einem weiteren Kursanstieg bis 4.580 und 4.600 Punkte zu rechnen.

