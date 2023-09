So wollen BMW und Mercedes dem Platzhirsch Tesla Marktanteile abgreifen

Die Konkurrenz schläft bekanntlich nicht – auch nicht bei Autobauern. Aktuelles Beispiel sind BMW und Mercedes, die bei Tesla in die Offensive gehen. Das erklärte Ziel: dem US-Platzhirsch bei Elektrofahrzeugen Marktanteile abzugraben, genauso wie chinesischen Autobauern. Denn auch diese fahren bei E-Autos derzeit klar auf der Überholspur und nehmen dabei zusehends Käuferklientel in Europa ins Visier.

Um sich in Zukunft besser im E-Markt aufzustellen, planen beide Unternehmen neue Modelle, Konzepte und Plattformen, die sich gezielt auf den Markt fokussieren und haben dabei vor allem das Premium-Segment im Blick. Zwei dieser Stromer wurden dieses Wochenende im Vorfeld der Internationalen Automobil Ausstellung in München (IAA Mobility) erstmals einer breiteren Öffentlichkeit vorgestellt. Am Samstag präsentierte BMW das erste E-Auto seiner neuen 'Vision'-Klasse, die ab 2025 in Produktion gehen soll und über eine größere Reichweite und bessere Technologie verfügt als die bisherigen Elektrovehikel.