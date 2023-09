Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - VPLUS, eine Pioniermarke auf dem Gebiet der

modernen Inhalationstechnologie, verkündet mit Stolz die Einführung seines

innovativen, nicht beheizten Verneblers in Deutschland und Großbritannien. VPLUS

wurde mit der geschätzten medizinischen Unterstützung von Feellife Nebulization

Solution entwickelt und ist bereit, mit seinem bahnbrechenden Ansatz das

Erlebnis der Nikotininhalation neu zu definieren.



Die Besonderheit von VPLUS liegt in der Verwendung der AiMesh®- und

Renico®-Technologie, wodurch es sich von herkömmlichen Rauchalternativen

unterscheidet. VPLUS kommt ohne Verbrennung und Erhitzung aus und bietet eine

Alternative für alle, die eine andere Art von Erfahrung suchen.





Feellife, bekannt für seine Beiträge zum medizinischen Sektor, spielt eineentscheidende Rolle für den Erfolg von VPLUS. Feellife wurde für seineLeistungen gefeiert und erhielt kürzlich zwei prestigeträchtige Auszeichnungenbei den Healthcare & Pharma Awards 2023 und den Health, Beauty & WellnessAwards. Diese Zusammenarbeit stärkt VPLUS und bringt die Vernebelungstechnologievoran."Wir freuen uns, VPLUS auf den anspruchsvollen Märkten in Deutschland undGroßbritannien einzuführen", so Edward, CEO von VPLUS. "Mit mehr als einemJahrzehnt Erfahrung in der professionellen Vernebelungsmedizin spiegelt dieseProduktentwicklung unser Engagement wider, einen Beitrag zu einerumweltfreundlicheren Gesellschaft zu leisten." VPLUS wird sein Debüt auf derInter Tabac 2023 geben, welches vom 14. bis 16. September 2023 in der MesseWestfalenhalle Dortmund stattfinden wird.Die medizinische Zerstäubungstechnologie von AiMesh®, die exklusiv für VPLUSlizenziert wurde, ermöglicht es dem Gerät, sich von herkömmlichen Geräten in derArt und Weise, wie es funktioniert, zu unterscheiden. Dabei werden dieinnovativen KI-Vernebler-Tabletten von AiMesh verwendet, die nicht zuBruchlöchern neigen. In Kombination mit medizinischen NGI-Testgeräten undCNAS-Testlaboren ist das VPLUS-Gerät in der Lage, medizinischeAerosol-Lungendepositionsniveaus bei der Vernebelung zu erreichen.Die Renico®-Technologie zeigt das Engagement von Feellife für das Wohlbefindender Benutzer. Durch den Einsatz der synthetischen Nikotintechnologie von Renico®stellt VPLUS sicher, dass Benutzer keinen schädlichen Bestandteilen wiePropylene Glycol und pflanzlichem Glycerin ausgesetzt sind. Durch den Verzichtauf chemische Zusätze und die Verwendung reiner Pflanzenextrakte ist dieserFortschritt ein Schritt in Richtung einer rauchfreien Welt.Für weitere Informationen zu VPLUS, besuchen Sie bitte https://vplusone.com/Informationen zu VPLUSVPLUS ist eine innovative Marke, die sich auf nicht beheizteVernebelungsprodukte spezialisiert hat, die das Inhalationserlebnis neudefinieren und neue Standards für die persönliche Inhalationstechnologie setzen.