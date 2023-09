Erfolgreicher Abschluss eines Pachtvertrages zwischen der Meyer Unternehmensgruppe und der wohnvoll AG für das wohnvoll village in Höhr-Grenzhausen bei Koblenz (FOTO)

Frankfurt/Höhr-Grenzhausen (ots) - Die Meyer Unternehmensgruppe und die wohnvollAG haben einen langfristigen Pachtvertrag über 25 Jahre für das bereits im Baubefindliche wohnvoll village in Höhr-Grenzhausen bei Koblenz geschlossen. Dortentstehen derzeit auf rund 12.000m² 142 komfortable und barrierefreieApartments, die ein selbstbestimmtes Leben im Alter ermöglichen. Darüber hinauswird eine Pflege-Wohngemeinschaft mit 24 Plätzen integriert, in der eineindividuelle Betreuung in einer gemeinschaftlichen Atmosphäre möglich ist. Einemoderne Tagespflegeeinrichtung mit unterschiedlichen Aktivitäten und einRestaurant stehen den Bewohnern ebenfalls zur Verfügung. Mit der Einrichtung derwohnvoll-App erhalten die Bewohner die Möglichkeit, bequem miteinander zuinteragieren, Nachbarschaftsaktivitäten zu organisieren und wichtigeMitteilungen zu erhalten.Andreas Steyer, CEO der wohnvoll AG, äußerte sich zum Projekt: " Das wohnvollvillage wird nicht nur unseren wohnvoll look & feel verkörpern, sondern aucheine Antwort auf die steigende Nachfrage nach qualitativ hochwertigem Wohnraumund Betreuungsdienstleistungen für die Generation 65+ bieten."Dr. Dirk Breitschwerdt, geschäftsführender Gesellschafter der MeyerUnternehmensgruppe, ergänzt: "Die Zusammenarbeit zwischen der wohnvoll AG unduns verspricht eine innovative Verbindung von Expertise und Vision, um einProjekt von höchster Qualität zu verwirklichen."https://wohnvoll.com/blog/erfolgreicher-abschluss-eines-pachtvertrages-fur-das-wohnvoll-village-in-hohr-gre (https://ots.de/LtSo4y)Pressekontakt:Anette von ZitzewitzHead of Corporate Communicationswohnvoll AGhttp://www.wohnvoll.commobil +49 171 2432736Email mailto:anette.vonzitzewitz@wohnvoll.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/163681/5594845OTS: wohnvoll AG