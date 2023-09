Elektromobilität und Nachhaltigkeit als oberste Maxime Deutsche Pkw-Hersteller erhöhen auf der IAA MOBILITY 2023 die Schlagzahl - Deutsche Aussteller zeigen Innovationen für die Mobilität der Zukunft (AUDIO)

München (ots) - Zum zweiten Mal findet ab morgen, 5. bis 10. September die "IAA

Mobility" in München statt. Mit einem offenen Konzept und einem starken Fokus

auf Mobilitäts-Themen, fernab von der klassischen Automobil-Messe. Damit

präsentiert sich die weltgrößte Mobilitätsschau noch stärker im Umbruch als vor

zwei Jahren. Im Mittelpunkt steht die Transformation zur klimaneutralen

Mobilität als eine der wichtigsten weltweiten Herausforderungen. Und egal ob in

den Messehallen oder im Open Space in der Innenstadt, die deutschen Hersteller

zeigen, dass sie auch bei der Elektromobilität ganz vorne sind.



Zum Beispiel BMW. Schon am Samstag hatte CEO Oliver Zipse in einer weltweit per

Videostream übertragenen Pressekonferenz die "Neue Klasse" vorgestellt und

angekündigt, dieses völlig neu entworfene vollelektrische Fahrzeug werde bei

Reichweite und Ladegeschwindigkeit um jeweils 30 Prozent besser sein als heutige

Stromer. Außerdem kündigte BMW an, dass die Fahrzeuge umweltfreundlicher werden,

weil bereits während der Entwicklung ein späteres Recycling der Bauteile

berücksichtigt werde. Und E-Autos werden zu Langstreckenfahrzeugen. Experten

zufolge sollen die vorgesehenen Batteriezellen der 6. Generation mit einer

Ladung Reichweiten von 750 bis 800 Kilometer ermöglichen. BMW-Chef Oliver Zipse: