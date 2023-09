Seite 2 ► Seite 1 von 3

Stuttgart (ots) - Kaum jemand bezweifelt noch die klimaschädliche Tragweite vonFlugreisen, Kohlekraftwerken oder unseres Kauf- und Konsumverhaltens. DenImmobilien- und Bausektor als Klimakiller haben dabei aber immer noch wenige aufdem Schirm: Dabei gehen rund 40 Prozent der weltweiten Treibhausgas-Emissionenauf sein Konto. Auch die Hälfte des globalen Abfallaufkommens entsteht durch denBau oder Rückbau von Gebäuden. "Energetische Sanierung und zirkuläres Bauen sindwichtige Themen. Es geht um mehr Klimaschutz, weniger Energieverbrauch und einekluge Wiederverwertung von Rohstoffen", sagt Thekla Walker, Ministerin fürUmwelt, Klima und Energiewirtschaft in Baden-Württemberg. Unter der Federführungihres Ministeriums entwickelte die Landesregierung ein umfangreichesMaßnahmenpaket zur Klimawandelanpassung, das Ende Juli verabschiedet wurde. Einwichtiger Teil davon ist die Stadt- und Raumplanung. Drees & Sommer-VorstandSteffen Szeidl und Prof. Dr. Michael Bauer, Partner der Drees & Sommer SE,sprachen mit der Ministerin am Beispiel des neuen Firmenhauptsitzes "OWP12" inStuttgart-Vaihingen über die Bedeutung des Gebäudesektors in diesemZusammenhang.Die Besonderheit des Neubaus am Stuttgarter Firmencampus: Die Büroimmobilie mitGrünfassade gibt Antworten auf die Klimakrise und steht als Plusenergiehaus fürdie Energiewende im Gebäudesektor. Sie erzeugt mehr Energie als sie im Betriebverbraucht und wurde zudem weitestgehend kreislauffähig konzipiert. DieErkenntnisse aus dem eigenen Neubau trägt das Beratungsunternehmen mit mehr als5.100 Mitarbeitenden in die weltweit über 5000 Bauprojekte."Was sich nachhaltig bewährt und wirtschaftlich rechnet, beweisen wir am besten,indem wir es vormachen und selbst leben", erklärt Drees & Sommer-VorstandSteffen Szeidl. Daher ist das Unternehmen auch seit Anfang des Jahres Teil desKlimabündnisses Baden-Württemberg - einer freiwilligen Partnerschaft zwischenLand und Unternehmen mit dem Ziel, Treibhausgasemissionen und Energieverbrauchzu senken und klimaneutral zu werden.Grüne Wärmetransformation beschleunigenFür den Gebäudesektor als schlafenden Riesen läutet die grüne Wärmewende denAbschied von den fossilen Energien ein. Bis Ende des Jahres müssen die 104Stadtkreise und großen Kreisstädte des Landes darlegen, wie ihr Weg hin zu einerklimaneutralen Wärmeversorgung aussehen soll. "Wir brauchen klare, lokaleFahrpläne, um schnellstmöglich ins Handeln zu kommen. Die Wärmeplanung derKommunen zeigt, was die Akteure vor Ort brauchen, damit die Menschen im Landschon bald sicher, klimaneutral und bezahlbar heizen können", so MinisterinThekla Walker.Prof. Dr. Michael Bauer ergänzt: "Auch die Industrie steht bei der grünen