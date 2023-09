Berlin (ots) - Ein besonderer Monat für die Umwelt - Digitaler Klimamonat

startet heute



Der Klimawandel und die damit resultierenden Ernteausfälle machen den

Landwirtinnen und Landwirte zunehmend zu schaffen. Nicht nur lange

Dürreperioden, sondern auch zunehmende Starkregenereignisse, wie im vergangenen

Juli, richten auf den heimischen Äckern große Schäden an.



Um auf die fortschreitenden Umweltveränderungen und die wachsenden Sorgen der

Agrarbranche aufmerksam zu machen, veranstaltet das Forum Moderne Landwirtschaft

(FML) im September einen digitalen Klimamonat , der auf zahlreichen

Online-Plattformen, wie http://www.agrar4future.de und auf Social-Media statt.





Höhepunkt des Klimamonats ist der erstmals stattfindende " Grüne Berufe füreinen Tag (https://www.moderne-landwirtschaft.de/gruene-berufe/) " am 22.September . An diesem Aktionstag können interessierte Bürgerinnen und Bürger,aber auch Medienschaffende für einen Tag in einen Betrieb der Agrarwirtschaft"hineinschnuppern". Anmeldungen werden noch bis zum 10. Septemberentgegengenommen.Medienvertreterinnen und Medienvertreter finden hier einen Überblick allerteilnehmender Unternehmen sowie deren Schwerpunkte:Aktionstag Grüne Berufe für einen Tag (https://drive.google.com/file/d/1h4PhnWFN7zxZSZt8jwm7bmgoMlMbTA3H/view?usp=drive_link)Nachhaltigkeit und Umweltschutz im Fokus"Die Agrarbranche leistet einen sehr wichtigen Beitrag für den Klimaschutz. Hierwird in so vielen Bereichen geforscht, um dem Klimawandel zu begegnen und dieJobvielfalt ist dabei enorm", betont Lea Fließ, Geschäftsführerin vom ForumModerne Landwirtschaft. Mit verschiedenen Aktionen will das FML auf die extremenWetterschwankungen und die damit verbundenen Ernteeinbußen aufmerksam machen undgemeinsam nachhaltige Lösungen finden.Die deutsche Agrarbranche kämpft mit den Wetterextremen und das hat auchKonsequenzen für die Bevölkerung. So leidet beispielsweise die Qualität desGetreides, das nur noch als Tierfutter und nicht mehr für die Herstellung vonGetreideprodukten wie Brot geeignet ist.Der Klimamonat soll den Verbraucherinnen und Verbrauchern auch zeigen, wasbereits alles für den Klimaschutz getan wird. "Es werden verschiedene Projekteaus der Agrarbranche vorgestellt, die verdeutlichen, dass es auch für dieLandwirtschaft immer wichtiger wird, nachhaltig zu wirtschaften und dabeiLebensmittelversorgung, Tierwohl und Naturschutz in den Einklang zu bringen", soFließ weiter.Ganz im Zeichen des Klimaschutzes steht auch der Aktionstag "Grüne Berufe füreinen Tag", der im Rahmen des digitalen Klimamonats stattfindet.