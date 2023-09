Ohne die Wall Street (Labor Day-Feiertag) sind die Finanzmärkte in Europa erneut weitgehend hirntod! Etwas Rückenwind hatte der Dax zu Handelsstart durch die Rally in China, nachdem Peking versucht, seinen Immobilienmarkt zu stimulieren. Aber dann verpuffte das ohne die Impulse der Wall Street immer mehr, sodass der Dax kurz vor Xetra-Schluß sogar mit einem leichten Minus handelte. Aber es tut sich was in Europa: so trägt Kanzler Scholz jetzt eine Augenklappe - manche vermuten, dass er sich nach seinem Sturz plötzlich wieder an seine Treffen mit den Warburg-Bankern erinnern kann. Europa wiederum steht wirtschaftlich an einem neuralgischen Punkt: geht die ideologische Energiepolitik so weiter, kommen schwere wirtschaftliche Zeiten auf uns zu..

