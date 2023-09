Beteiligungspläne von Hapag-Lloyd an koreanischer Reederei geplatzt

HAMBURG (dpa-AFX) - Aus den Plänen der Hamburger Reederei Hapag-Lloyd zum Einstieg bei der südkoreanischen Reederei Hyundai Merchant Marine (HMM) wird nichts. "Wir sind aus diesem Prozess raus", sagte Hapag-Lloyd-Chef Rolf Habben Jansen am Montag. Hapag-Lloyd wäre ein guter Partner für die weltweit achtgrößte Reederei gewesen, zeigte sich der Chef der weltweit fünftgrößten Reederei überzeugt. Doch die Südkoreaner hätten sich nun entschieden, ihr Ziel mit anderen Parteien zu verfolgen. "Ich denke, das ist in Ordnung." Es sei von Anfang an klar gewesen, dass es so kommen könnte.

HMM verfügt nach Angaben des Branchendiensts Alphaliner über 71 große Containerschiffe, rund 790 000 Standardcontainer (TEU) und hat einen Marktanteil von 2,9 Prozent. HMM fährt vor allem auf Pazifikrouten, wo Hapag-Lloyd nicht so stark vertreten ist. Die Hamburger Reederei mit ihren 257 Großcontainerschiffen, knapp 1,9 Millionen TEU und einem Marktanteil von 6,8 Prozent ist vor allem auf dem Atlantik unterwegs, hat zuletzt aber auch im Nahen Osten und im Afrikageschäft zugelegt.