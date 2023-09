Hyundai Mobis gibt 'MOBIS MOBILITY MOVE 2.0'-Strategie bekannt und will sein Wachstum in Europa verdoppeln

Hyundai Mobis kündigt seine Strategie 'MOBIS MOBILITY MOVE 2.0' für seine Expansion in Europa an

Das Wachstum konzentriert sich auf die drei Kernbereiche: Elektrifizierung (Batterie/PE-System), Fahrwerk der nächsten Generation (X-By-Wire) und Konnektivität

Hyundai Mobis will das Umsatzwachstum im Vergleich zum Vorjahr verdoppeln und bis 2030 ein jährliches Umsatzwachstum von 30% in Europa erreichen

SEOUL, 5. September 2023 /PRNewswire/ -- Auf der IAA Mobility 2023 hat Hyundai Mobis (KRX: 012330) seine europäische Expansionsstrategie "MOBIS MOBILITY MOVE 2.0" angekündigt und damit sein Engagement für die Elektromobilität unterstrichen. Hyundai Mobis ist zuversichtlich, dass das Unternehmen schnell in Europa expandieren kann, wo die Technologie für Elektrofahrzeuge bereits eine große Rolle spielt, wie der jüngste Vertragsabschluss mit Volkswagen für sein groß angelegtes Batteriesystem zeigt. Der Ansatz des Unternehmens für den europäischen Markt konzentriert sich auf seine drei Kernlösungen, die Kernkomponenten für Elektrofahrzeuge wie Batteriesysteme und Leistungselektronik (PE-Systeme) umfassen.

"Die Kernlösung von Mobis wird auf dem europäischen Automobilmarkt bei der Umstellung auf Elektrofahrzeuge eine wichtige Rolle spielen", erklärte Axel Maschka, Executive Vice President and Head of Business Division bei Hyundai Mobis. "Wir erwarten, dass sich der Auftragseingang aus der Region im Vergleich zum letzten Jahr mehr als verdoppeln wird. Bis 2030 streben wir auf dem europäischen Markt ein jährliches Absatzwachstum von über 30 Prozent an."

Expansion durch innovative Mobilitätslösungen

Auf der Messe hebt Hyundai Mobis die Marktführerschaft seiner Elektrifizierungslösungen hervor, darunter das Batteriesystem (BSA) und das Leistungselektroniksystem (PE-System), die im Kia EV9 installiert sind, sowie seine elektrische Plattform der nächsten Generation, e-CCPM (Electric Complete Chassis Platform Module). Während der Pressekonferenz gab Hyundai Mobis bekannt, dass es ein 800-V-Hochspannungsbatteriesystem und ein PE-System der dritten Generation entwickelt, das für leistungsstarke Elektrofahrzeuge geeignet ist.