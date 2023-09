PEKING, 5. September 2023 /PRNewswire/ -- Mit der Eröffnung der International Fair for Trade in Services (CIFTIS) 2023 am Samstag in Peking hat das Land der Welt sein unerschütterliches Engagement für eine breitere Öffnung im Dienstleistungssektor und seine feste Entschlossenheit zur weiteren Förderung der globalen wirtschaftlichen Erholung gezeigt.

In einer Videoansprache auf dem Global Trade in Services Summit des CIFTIS 2023 versprach der chinesische Präsident Xi Jinping am Samstag, mit allen Ländern und Parteien zusammenzuarbeiten, um durch Offenheit eine integrative Entwicklung voranzutreiben, durch Kooperation Konnektivität und Integration zu fördern, durch Innovation Entwicklungsimpulse zu geben und durch gemeinsame Dienstleistungen eine bessere Zukunft zu schaffen, um so gemeinsam die Weltwirtschaft auf den Weg eines nachhaltigen Aufschwungs zu bringen.