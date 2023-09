Bund der Steuerzahler fordert Nachbesserungen am Haushaltsentwurf

BERLIN (dpa-AFX) - Der Bund der Steuerzahler hat grundlegende Nachbesserungen am Entwurf des Bundeshaushalts 2024 gefordert. Der Wirtschaftsstandort Deutschland stecke tief in der Krise - das Gleiche gelte für den Bundeshaushalt, kritisierte der Präsident des Bundes der Steuerzahler, Reiner Holznagel. Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) bringt den Etat am Dienstag in den Bundestag ein, danach folgen parlamentarische Beratungen.

"Statt immer neue Subventionen zu beschließen, muss die Ampel ein umfangreiches Aktionsprogramm bieten, das solide Perspektiven für den Staatshaushalt sowie Betriebe und Bürger aufzeigt", mahnte Holznagel. Die Schuldenbremse müsse dauerhaft eingehalten werden, forderte er mit Blick auf bereits rund 40 Milliarden Euro Zinsausgaben, die der Bund jedes Jahr finanzieren müsse. "Deshalb ist es falsch, ständig neue Wege zu suchen, die Schuldenbremse zu umgehen."