FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Aiwanger am Gillamoos-Montag:

"Der Zuspruch, den Aiwanger in dieser Affäre vom "Bierzelt" erfahren hat, zu dem nun breite Bevölkerungskreise degradiert werden, weil sie sich nicht der höchsten Empörung anschließen wollten, sollte aber nicht allein der CSU zu denken geben, sondern auch den demokratisch legitimierten Parteien links von ihr. Wer sich nicht nur am Gillamoos-Montag in ein Bierzelt wagt, kann dort hören, dass Aiwanger die Sorgen und Nöte der Leute viel besser verstehe als die politischen Wettbewerber. Zu diesen Sorgen gehört das Gefühl, in allen Lebensbereichen gegängelt und bei Nichtbefolgung der Vorgaben, was man zu tun und zu denken habe, beschimpft zu werden: als uneinsichtig, dumm oder gar "rechts", was längst gleichgesetzt wird mit rechtsradikal. Der Verlauf der Diskussion über Aiwanger dürfte dieses Gefühl nicht abgeschwächt haben."/al/DP/ngu