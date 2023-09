FREIBURG (dpa-AFX) - 'Badische Zeitung' zu Getreideexporten / Russland

Es stimmt, was Annalena Baerbock über Russlands Getreide-Erpressung sagt: Wladimir Putins Spiel mit dem globalen Hunger ist zynisch. Er blockiert ukrainische Exporte, um eine Lockerung der wegen des Überfalls auf die Ukraine verhängten westlichen Sanktionen gegen Russland zu erzwingen. Nur: Eine wirksame Strategie dagegen hat der Westen bis heute nicht gefunden. (...) Was tun? Eine Rückkehr zum Getreideabkommen, da hat der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan recht, wäre die beste Lösung. Soll der Westen dafür aber Sanktionen lockern? Vermeiden lässt sich das nur, wenn man alternative Exportrouten für ukrainischen Weizen findet. In Afrika und anderswo im globalen Süden wird man kein Verständnis haben, wenn die Lebensmittelpreise erneut rasant steigen. Die Wut dort richtet sich eben nicht nur gegen Putin./al/DP/zb