DB und ÖBB präsentieren künftiges Fern- und Nachtzugangebot

BERLIN (dpa-AFX) - Die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) stellen gemeinsam mit der Deutschen Bahn (DB) an diesem Dienstag (15.30 Uhr) das neue Fernzug-Angebot zwischen beiden Ländern ab dem kommenden Dezember vor. Dieses soll auch kurz- und mittelfristige Erweiterungen des Nachtzugangebots umfassen, teilten beide Unternehmen mit. Details wurden zunächst nicht bekannt. Nachtzüge in Deutschland werden vor allem von der ÖBB angeboten und betrieben. Von mehreren deutschen Großstädten aus fahren sie vor allem in Richtung Österreich, Schweiz und Italien, aber auch in die Niederlande oder in osteuropäische Länder wie Kroatien, Slowenien oder Ungarn./maa/DP/ngu