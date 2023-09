SCE 2023 präsentiert Chinas Innovationen bei intelligent vernetzten NEV

Chongqing, China (ots/PRNewswire) - Ein Nachrichtenbericht von iChongqing: Die

Smart China Expo 2023 (SCE 2023) wird vom 4. bis 6. September im Chongqing

International Expo Center stattfinden und zu den diesjährigen Themen zählen

unter anderem intelligent vernetzte Elektrofahrzeuge (New Energy Vehicles, NEV)

und das digitale China, wie auf einer kürzlich veranstalteten Pressekonferenz

bekannt gegeben wurde.



Die diesjährige Expo befasst sich mit der Revolution des intelligenten Verkehrs

durch Verbesserungen wie Verkehrsplanung in Echtzeit, intelligentes Parken und

digitales Fahrzeugmanagement. Auf der Expo, die 12 Unterbereiche umfasst,

darunter Energiebatterien und intelligente Cockpits, kommen auch über 310

Industriegrößen wie Changan und Seres zusammen.





Die Teilnehmer können Einblicke von führenden chinesischen Akademikern undBranchenführern von Giganten wie STMicroelectronics, Dassault Systèmes und Forderwarten. Eine Dialogsitzung mit Führungskräften von Microsoft, IBM und Tencentwird ebenfalls stattfinden, um die kommerziellen Anwendungen von KI-Modellen unddas Branchenwachstum im Bereich der intelligent Netzwerke zu erörtern.Im Bereich "Intelligent Equipment and Manufacturing" werden technologischeDurchbrüche bei intelligenten Robotern und hochpräzisen Sensoren hervorgehoben,mit Ausstellungen von 69 Branchengiganten wie China Aerospace Science andIndustry Corporation Limited und China Electronics Technology Group Corporation.Im Bereich "New Generation of IT" wird der Schwerpunkt insbesondere auf BigData, KI und Cloud Computing gelegt und hier sind 43 einflussreiche Unternehmenvertreten, darunter Huawei, Alibaba und China Unicom. In diesem Bereich geht esum den Einsatz von Technologien zur Förderung von Städten, Gesundheitswesen undBildung in der Realität.An der Expo nehmen weltweit führende Hersteller von Autoteilen, darunter Boschund CATL, sowie Größen aus dem NEV-Bereich wie BMW , BYD und NIO teil. Darüberhinaus werden 27 Länderbotschafter teilnehmen, die Nationen wie Mexiko undArgentinien vertreten. Ein Höhepunkt ist die Sino-Swiss Business IncubationCompetition, an der über 20 globale Teams teilnehmen.Singapur ist seit 2020 aktiver Co-Sponsor der SCE und wird seine Partnerschaftvon 2023 bis 2025 fortsetzen. "Singapur, das in diesem Jahr Mitveranstalter desEvents ist, wird seine technologischen Fähigkeiten mit einem 1.000 Quadratmetergroßen Stand präsentieren", sagte Chu Bin, Deputy Director der China-Singapore(Chongqing) Demonstration Initiative des Strategic Connectivity AdministrativeBureau.Die Besucher können sich auf fast 3.000 Innovationen von über 480Branchenführern freuen und einen Blick hinter die Kulissen der NEV werfen. Seitihrer Gründung im Jahr 2018 ist die SCE seit fünf Jahren ein durchschlagenderErfolg.Weitere Informationen finden Sie auf:https://www.ichongqing.info/special/smart-china-expo-2023/Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2200561/All_the_7_exhibition_halls_of_the_Smart_China_Expo_2023_open_to_the_media_on_3rd_September___Photo_L.jpgView original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/sce-2023-prasentiert-chinas-innovationen-bei-intelligent-vernetzten-nev-301917291.htmlPressekontakt:Xi'ang'yi Cao,+86-17830576785,caoxy@ichongqing.infoWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/132876/5595195OTS: iChongqing