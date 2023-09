Ich habe den Goldpreis angesehen und DAS herausgefunden!

Der Goldpreis aktuell verhält sich anders als 2020 und 2022. Damals gab es Fehlversuche, die 2000 Dollar je Feinunze nach oben zu durchbrechen. Wie es heute ist, erfahren Sie im Video mit Jochen Stanzl von CMC Markets. Wie steht es um den Goldpreis in Euro und Dollar, was hat es mit der weiteren Geldpolitik der EZB und der amerikanischen Notenbank Fed auf sich und wie steht es eigentlich um den amerikanischen Arbeitsmarkt? Ist der wirklich so stark wie gefeiert?