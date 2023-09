Arbor Metals nimmt die Explorationsaktivitäten nach den waldbrandbedingten Sperrungen in Quebec wieder auf

Vancouver, Kanada – 4. September 2023 / IRW-Press / – Arbor Metals Corp. („Arbor“ oder das „Unternehmen“) (TSXV: ABR, FWB: 432) gibt die Wiederaufnahme der Explorationsaktivitäten auf seinem Lithiumprojekt Jarnet in Quebec bekannt, nachdem die aufgrund von Waldbränden in der Region verhängten Sperrungen aufgehoben wurden. Das Explorationsteam des Unternehmens bereitet sich darauf vor, in den kommenden Tagen auf das Gelände zurückzukehren, und stellt die notwendige Ausrüstung für den Beginn des bevorstehenden Arbeitsprogramms zusammen.