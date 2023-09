Toyota wählt Kanzi One für die Entwickung des globalen HMI-Designs neuer Farhzeugmodelle

Wie die aktuelle Generation von Toyota-Fahrzeugen rund um den Globus beweist, gibt die Kombination aus Kanzi One und der unübertroffenen Automobilerfahrung des Kanzi Services-Teams Toyota die Flexibilität und die Designfähigkeiten, um seine Marke Dank der unverwechselbaren Graphic zu stärken und die Fahrer zu begeistern.

Rightware blickt auf eine lange Geschichte zurück, in der sich die Firma den einzigartigen Herausforderungen der Automobilindustrie gestellt und einen Namen gemacht hat. Mit Kanzi One konnte Toyota die bestmögliche Grafikleistung auf kostengünstigen Hardware-Plattformen erzielen. Darüber hinaus ist Toyota nun in der Lage, unterschiedliche UI-Module zu erstellen, sie zu pflegen und das Design für die unterschiedlichen Bildschirme im Auto zu kombinieren, auch Modellübergreifend und für unterschiedliche Märkte.

Dieser hocheffiziente Workflow bedeutet weniger Aufwand und eine schnellere Vertigstellung für den japanischen Autohersteller.

"Toyota ist eine der bekanntesten Marken der Welt, und es ist eine große Ehre für uns, weiterhin ein Teil davon zu sein. Gemeinsam bieten Rightware und Toyota bereits Millionen von Fahrern ein brillantes Cockpit-Erlebnis", sagte Freddie Geier, CEO von Rightware. "Die leistungsstarke Kombination aus Kanzi One und dem Kanzi Services-Team verschafft Toyota Wettbewerbsvorteile und vereinfacht die sonst wachsende Komplexität des Automobildesigns und der Entwicklung. Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit Toyota."

Die erneuerte Zusammenarbeit mit Rightware gibt Toyota weiterhin die Möglichkeit, seine Designvision über dutzende von Fahrzeugmodellen und -varianten weltweit hinweg zu verwirklichen, die Effizienz zu maximieren und ein besseres Ergebnis bei geringerem Risiko zu erzielen – ein klarer Wettbewebsvorteil.

Rightware wird vom 5. bis 8. September 2023 an der IAA 2023 in München teilnehmen. Für weitere Informationen und um einen Termin zu vereinbaren, besuchen Sie bitte https://rightware.com/blog/rightware-and-kanzi-one-at-iaa-2023.

