Übergeordnet kann das Paar EUR/USD seit Ende September letzten Jahres und einem Kursstand von 0,9535 US-Dollar auf eine Aufwärtsbewegung zurückblicken, in der Spitze reichte diese an 1,1275 US-Dollar bis Mitte Juli heran. Zwar hat sich die Aufwärtsdynamik in den letzten Monaten sichtlich abgeschwächt, nach aber können die wichtigsten Trendverläufe als ungebrochen bezeichnet werden. Trotzdem kann die Ausbildung einer potenziellen SKS-Formation aus dem Zeitraum zwischen Mitte Juni und heute nicht verheimlicht werden und stellt eine mögliche Trendwendeformation dar. Zeitgleich ist allerdings auch im Bereich des 200-Tage-Durchschnitts erheblicher Widerstand von Käufern zu verzeichnen, die sich mit der Kursentwicklung der letzten Stunden an einem Doppelboden versuchen. Die Kursentwicklung der nächsten Tage sollte daher sehr engmaschig verfolgt werden, damit die richtigen Rückschlüsse für die zukünftige Entwicklung bezogen werden können.

Charttechnisch letzter Strohhalm