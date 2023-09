Berg- und Talfahrt zum DAX-Wochenstart

Das Video zur Analyse ist hier verankert:

Die Relevanz der 15800 titelten wir gestern in der Morgenanalyse vom 04.09.2023 und verwiesen damit auf das GAP, welches zum Freitag zurückgeblieben war (Rückblick):

In Richtung dieses Bereichs startet ich gleich am Morgen das Short-Szenario für die Umsetzung, welches jedoch zunächst in den Stopp lief:

Der zweite Trade konnte mehr punkten und konnte, nachdem das Hoch nicht mehr überschritten wurde, als Ausläufer des Momentums dann weiter getriggert und bis unter 15.900 Punkte gezogen werden:

Im weiteren Verlauf wurde das GAP dann vollständig geschlossen und der Markt traf erneut auf den 15.800er-Bereich:

Damit ist weiterhin die 15.800 wichtig und der Abwärtstrend ab Donnerstag dominiert das Chartbild von der Oberseite her:

Es wurde letztlich ein negativer Handelstag, der sich ohne die Wall Street dann doch kaum vom Schlusskurs des Freitags entfernte. Zum Abgleich der Daten stelle ich Dir die Daten der Börse Frankfurt zur Verfügung:

Zum Morgen stehen wir nun sogar unter den Tiefs vom Wochenstart, was ich hier entsprechend markiert habe:

Blick auf die internationalen Märkte

Die Wall Street hatte gestern einen Feiertag und notiert nun ebenfalls per Future nah an den Freitagsschlusskursen. Alle anderen Märkte sind hier entsprechend geupdatet:





Auf welche Ereignisse achten wir heute abseits der Charttechnik?

Termine und Quartalszahlen für Dienstag den 05.09.2023

Am heutigen Handelstag müssen wir ohne die Wall Street auskommen. Ein Feiertag steht an, nur die Futures notieren an den Börsen.

Zum Handelsstart in die Woche ist die Handelsbilanz aus Deutschland wichtig. Später folgt das Sentix Investorenvertrauen und am Nachmittag die Rede der EZB Präsidentin Christine Lagarde.

Alle genannten Termine mit den Prognosen habe ich aus dem Wirtschaftskalender entnommen:

Weitere Quartalszahlen stehen in dieser Woche an, wie beispielsweise von Zscaler, Docusign oder GameStop. Dies ist in folgender Übersicht verankert:

Damit wünsche ich uns beim gleich startenden Handel vorab viel Erfolg.

Dein Andreas Bernstein

*Platzierte Produkte/Tools sind entsprechend markiert und Werbung. 66,96 % der Konten von Privatanlegern verlieren Geld, wenn sie CFDs mit der Gesellschaft handeln. Sie sollten daher überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, dieses hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren!