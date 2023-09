Barclays senkt Commerzbank auf 'Underweight' - Ziel 10,80 Euro

Der Analyst erwartet ein Kursziel von 10,22 € , was eine Steigerung von +5,37% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen .

LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat Commerzbank von "Equal Weight" auf "Underweight" abgestuft und das Kursziel von 12,50 auf 10,80 Euro gesenkt. Von nun an dürfte der Zinsüberschuss enttäuschen, schrieb Analyst Amit Goel in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Für die Marktschätzungen sieht er erhebliche Risiken./ajx/la

