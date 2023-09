DAX nimmt Kurs auf 15.700 Punkte

Zudem befindet sich der DAX vorbörslich bereits auch deutlich unter dem 10er-EMA der aktuell bei 15.820 Punkten notiert und zeigt damit weitere Schwäche an. Der Bereich um 15.700 Punkte bildet eine wichtige Unterstützung.

Belastet wird der DAX am heutigen Dienstag im vorbörslichen Handel von erneut schwachen chinesischen Konjunkturdaten. Die wirtschaftlichen Stützungsmaßnahmen Pekings helfen der chinesischen Wirtschaft bisher kaum. Der Dienstleistungsindex des Wirtschaftsmagazins Caixin fiel im August auf 51,8 Punkte, nach 54,1 Punkten im Juli. Analysten hatten 53 Punkte erwartet.

Neue Impulse könnten am heutigen Dienstag aus New York kommen, wo die US-Investoren aus dem langen Wochenende, nach dem Feiertag Labor Day am Vortag, zurückkehren.

Aktuelle Lage



DAX im Long-Modus.

DAX bei 15.820 Punkten. Indikatoren Long. Anlaufmarken nach oben bei 15.860, 15.900, 15.930, 15.980, 16.000, 16.030 und 16.050 Punkten, nach unten bei 15.800, 15.700 und 15.600 Punkten. Gaps nach unten bei 15.342, 14.610, 11.391, 10.547, 10.097, 9.626 und 8.830 Punkten, nach oben bei 16.224 Punkten. Trendindikator: Eigener Trendindikator zeigt aktuell rot an, short. Historische Saisonalität

In US-Vorwahljahren (DAX): Von Anfang August bis Ende Oktober abwärts.

Gebert-Börsenindikator (August)

Langfristiger Börsenindikator nach Gebert: Verkaufen (Vormonat Juli: Verkaufen).

(Dieser Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator langfristige Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)

Big Picture

DAX überm Fibonacci-Fächer im Monatschart bei 15.200 Punkten mit weiterem Kursanstieg erwartet. Sentiment

DAX (Woche 36)

Sentiment in laufender Woche mit Mehrheit für die Bullen, bärisch zu werten.

VDAX-New

VDAX-New der Deutschen Börse (05. September 2023): Bei 15,13% (Vortag: 14,49%). Unter 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung.

Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%.