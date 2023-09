Schlechte Wirtschaftsnachrichten sind gut für Aktien - wann ändert sich das?

Denn schwächere Wirtschaftsdaten hätten zur Folge, dass die Federal Reserve eine Zinspause einlegen kann, erläutert Chris Fasciano, Portfolio Manager bei Commonwealth Financial Network, gegenüber Marketwatch. Aktuell wird am Futures-Markt eine Wahrscheinlichkeit von 90 Prozent eingepreist, dass die Notenbank bei ihrer Zinsentscheidung im September die Füße stillhält. Und für die Sitzung im November wird eine Wahrscheinlichkeit von 35 Prozent für eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte gesehen.

Die US-Arbeitsmarktdaten in der vergangenen Woche waren fast perfekt, da sie einerseits schlecht waren, weil sie einen Anstieg der Arbeitslosenquote anzeigten, gleichzeitig jedoch nicht so schlecht, dass ein Wirtschaftseinbruch zu befürchten ist. "Die Wirtschaftsdaten sind nicht schlecht. Sie haben sich nur abgeschwächt. Wenn wir wirklich schlechte Wirtschaftsdaten sehen würden, würde das nicht besonders positiv aufgenommen werden", sagt Richard Flax, Chief Investment Officer bei Moneyfarm.

Gleichzeitig "erleben wir eine fortschreitende Rezession", sagt Jamie Cox, geschäftsführender Partner bei Harris Financial Group. "Die Rezessionsaktivität geht von Sektor zu Sektor, aber sie führt nicht zu diesem großen, breit angelegten Rückgang." Sollten die Anleger jedoch einen signifikanten Rückgang auf dem Wohnungs- und Arbeitsmarkt feststellen, könnte sich das Bild ändern, so Cox.

Wirtschaftsdaten müssen schlechter werden

Um den Zyklus zu durchbrechen, in dem schlechte Wirtschaftsnachrichten gute Nachrichten für Aktien sind, müssten die Wirtschaftsdaten viel schlechter ausfallen als jetzt, was auf einen größeren Schaden durch hohe Zinssätze hinweisen würde, erläutert Flax. Der Trend könnte sich auch umkehren, wenn "die Gewinnerwartungen der Unternehmen deutlich nach unten korrigiert werden", so Flax. "Ich denke, man wird es sehen, wenn die Makrodaten sich in einer schwächeren Rentabilität niederschlagen".

Es gibt aber auch die Möglichkeit, dass schlechte Nachrichten wirklich schlechte Nachrichten sind, warnt David Merrell, Gründer und geschäftsführendes Mitglied von TBH Advisors. Dies wäre dann der Fall, wenn sich die Inflation wieder beschleunigen sollte. "Die Inflation hat sich insgesamt gut entwickelt. Aber wenn sie wieder ansteigt, könnte das bedeuten, dass schlechte Nachrichten jetzt zu schlechten Nachrichten werden", so Merrell.

Wenn die Anleger beginnen, schlechte Wirtschaftsnachrichten als schlechte Nachrichten für den Aktienmarkt anzusehen, könnte dies Druck auf die Aktienmarktrallye 2023 ausüben, dank der der S&P 500 seit Jahresbeginn um knapp 18 Prozent und der Nasdaq Composite um 34Prozent gestiegen ist.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Zentralredaktion

