Wirtschaft Zahl der Flugreisenden bleibt unter Vor-Corona-Niveau

Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Die Zahl der Flugreisenden in Deutschland ist im Juli weiter unter dem Vor-Corona-Niveau geblieben. Gut 19,4 Millionen Fluggäste starteten oder landeten auf den 23 größten Verkehrsflughäfen, teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) am Dienstag mit.



Das waren so viele wie in keinem anderen Monat seit Ausbruch der Corona-Pandemie, das Niveau von Juli 2019 mit 22,8 Millionen Passagieren wurde jedoch nicht erreicht (-15,2 Prozent). Das Fluggastaufkommen erhöhte sich im Vergleich zum Juli 2022 um 14,3 Prozent, obwohl sich Flugtickets überdurchschnittlich verteuert haben. Von Januar bis Juli 2023 wurden an den deutschen Hauptverkehrsflughäfen 101,5 Millionen Fluggäste gezählt und damit knapp ein Viertel mehr (+24,9 Prozent) als im Vorjahreszeitraum (81,3 Millionen).