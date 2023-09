BERLIN (dpa-AFX) - Das Bundesforschungsministerium wird nach Angaben von Forschungsministerin Bettina Stark-Watzinger in den kommenden fünf Jahren "insgesamt über eine Milliarde Euro" in die Fusionsforschung investieren. "Fusion ist die riesige Chance, all unsere Energieprobleme zu lösen", sagte die FDP-Politikerin am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Die Frage sei nicht mehr, ob die Fusion komme, sondern vielmehr, ob Deutschland dabei sei. "Das ist mein Ziel", fügte sie hinzu.

Stark-Watzinger kündigte dafür ein neues Förderprogramm in Höhe von 370 Millionen Euro an. Dieses soll nach Erläuterungen ihres Ministeriums bereits laufende Aktivitäten am Institut für Plasmaphysik (IPP), am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) und am Forschungszentrum Jülich (FZJ) bis 2028 verstärken.