EUR/USD im Wochenchart in Long-Zone

Auf weiter steigende Kurse deutet auch die sich in Zukunft stark nach oben ausdehnende Ichimoku-Wolke im Wochenchart hin, die das Währungspaar nach unten in Zukunft gut unterstützt.

Bereits in den Vorwochen ist EUR/USD in Korrekturen bis in den Bereich um den 10er-EMA zurückgekommen und dann wieder nach Norden abgedreht.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer