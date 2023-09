Selbstentscheider im Wertpapiergeschäft auf dem Vormarsch - Zukunft der Anlageberatung in Gefahr? (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) - Eine neue Studie von BearingPoint zeigt den Aufstieg

des 'Empowered Customer' sowie die damit einhergehenden neuen Ansprüche an das

Wertpapier-Investitionsgeschäft.



Selbstentscheider- und entscheiderinnen sind im Wertpapiergeschäft auf dem

Vormarsch. Das ist eines der Kernergebnisse einer aktuellen, deutschlandweiten

Umfrage von BearingPoint im Rahmen einer Studie zum Thema "Effizientes

Wertpapiergeschäft und digitales Kundenerlebnis". Die Umfrage ergibt das Bild

eines zunehmend "Empowered Customers", - also von Kund:innen, die weniger von

einer Anlageberatung abhängig sind, sondern durch bereitgestellte Analysen und

Steuerungsmöglichkeiten selbst zu Entscheider:innen über das Schicksal des

eigenen Portfolios werden. So gaben etwa Dreiviertel der Befragten an, selbst

über ihr Portfolio zu entscheiden, während nur wenige die Beratung einer

Vermögensverwaltung oder Anlageberatung in Anspruch nehmen würden.