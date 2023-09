Sonar Real Estate arbeitet mit MeteoViva bei Dekarbonisierung des Frankfurter THE SQUAIRE zusammen (FOTO)

Frankfurt/Jülich (ots) - Sonar Real Estate (Sonar), Asset Manager für das direkt

am Frankfurter Flughafen gelegene "THE SQUAIRE", kooperiert ab sofort mit

MeteoViva Deutschland, einem Anbieter von Smart-Data-Lösungen. Ziel der

Zusammenarbeit ist es, die CO2-Emissionen und den Energieverbrauch von

Deutschlands größter gemischt genutzter Gewerbeimmobilie weiter zu reduzieren.



MeteoViva hatte im Vorfeld im Rahmen einer ausführlichen Machbarkeitsstudie den

Betrieb der Anlagentechnik auf mögliche Einsparpotenziale detailliert

untersucht. Danach lassen sich mindestens 400 Tonnen CO2-Ausstoß pro Jahr und

damit 14 Prozent der bisherigen Emissionen vermeiden. Über den verbesserten

Energieeinsatz sind zudem Einsparungen bei den Energiekosten von circa 20

Prozent möglich.





Um dies in die Praxis umzusetzen, kommt ab sofort die Technologie "MeteoVivaClimate" zum Einsatz. Dabei werden auf Basis von smarten Daten und dem Einsatzeines thermodynamischen Modells Heiz-, Klima- und Lüftungsleistung soabgestimmt, dass sie in jedem einzelnen Gebäudebereich das gewünschte Raumklimaerzeugen. Das "THE SQUAIRE" wird somit prädikativ gesteuert. Dabei ist MeteoVivaClimate herstellerunabhängig und kann über eine Datenschnittstelle an dievorhandene Automation angebunden werden. Es arbeitet technologieübergreifend,ist im laufenden Betrieb implementierbar und passt sich den Veränderungen imGebäude und technischen Entwicklungen an.Holger Hosang, Managing Partner und Co-Head Transaktions- und Asset Managementbei Sonar, erklärt: "Durch umweltbewusstes Asset Management leisten wir in denvon uns betreuten Objekten einen wichtigen Beitrag, um die Transformation derImmobilienwirtschaft zu mehr Nachhaltigkeit voranzutreiben. Das giltselbstverständlich auch für 'THE SQUAIRE'. Hierfür sind wir immer auf der Suchenach passenden Partnern, um unsere anspruchsvolle Dekarbonisierungsstrategieerfolgreich umzusetzen. Die Machbarkeitsstudie hat gezeigt, dass MeteoViva unsmit seinen Lösungsansätzen dabei effizient unterstützen kann.""THE SQUAIRE" gilt mit einer Gesamtmietfläche von rund 140.000 Quadratmetern alsgrößte Gewerbeimmobilie Deutschlands. Unter seinem Dach befinden sich Büros,Geschäfte, Hotels und Veranstaltungssäle, alles Flächen mit unterschiedlichenFunktionen und raumklimatischen Anforderungen. Das 660 Meter lange, bis zu 65Meter breite und 45 Meter hohe Gebäude ist nahezu vollständig von einerGlasfassade umgeben, was zusätzliche energetische Herausforderungen impliziert."Gerade für Immobilien mit solch einem Komplexitätsgrad ist das Modell vonMeteoViva Climate prädestiniert", erläutert Uwe Großmann, Geschäftsführer vonMeteoViva. Die vollautomatische Lösung zur Optimierung des Gebäudebetriebs kommtbereits in über 250 Objekten weltweit zum Einsatz, unter anderem in großenBürogebäuden, Einkaufszentren und Flughäfen. "Mit der Umsetzung in ,THE SQUAIRE'unterstreichen wir abermals unsere Rolle als marktführender Anbieterintelligenter Daten in der Gebäudesteuerung", so Großmann weiter.Über Sonar Real EstateDie Sonar Real Estate GmbH ist ein im Oktober 2020 gegründetes undeigentümergeführtes Immobilienunternehmen für Investment- und Asset-Managementsowie über die Sonar Development GmbH für Projektentwicklungen undRevitalisierungen mit Hauptsitz in Hamburg. Zielgruppe sind deutsche undausländische Investoren, die in Deutschland einen unternehmerischen lokalenPartner sowie bei Bedarf einen Co-Investor suchen und ihren Fokus primär aufValue Add und opportunistischen Investments legen. Darüber hinaus wird dasbestehende Geschäft der Club Deals sowie der Individualmandate mit deutscheninstitutionellen Investoren in regulierten Vehikeln weiter ausgebaut. Sonar RealEstate betreut aktuell 3,3 Milliarden Euro Assets under Management und ist nebenHamburg in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt und München vertreten.http://www.sonar-re.comMeteoViva GmbHMeteoViva Climate ist die Zukunft des Gebäudemanagements: vorausschauend,selbstlernend, mit über 7 Millionen Betriebsstunden Erfahrung in Gebäudenweltweit - und nach ISO 27001 zertifiziert. Das modellbasierte Verfahren erzeugtein optimiertes Raumklima und senkt gleichzeitig Betriebs- und Energiekostensowie CO2-Emissionen deutlich. MeteoViva Climate ist die intelligente Lösung fürEigentümer, Facility Manager und Nutzer von gewerblichen Gebäudeportfolios. ObNeubau, Bestand oder Retrofit - MeteoViva Climate macht jedes Gebäude smart undverbindet es mit der Zukunft. http://www.meteoviva.comPressekontakt:MeteoViva GmbHKatja KorehnkeT 0173 532 0909mailto:katja.korehnke@meteoviva.comTarga CommunicationsArne DegenerT 0151 196 933 90mailto:ad@targacommunications.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/132957/5595212OTS: MeteoViva GmbH