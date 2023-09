Fresenius SE - Hält der 10er-EMA weiterhin?

Am Vortag hieß es im Insight: "Es bietet sich eine neue Long-Position auf die Aktien von Fresenius an, die leicht unter dem 10er-EMA abgesichert werden könnte. Gelingt den Aktien ein Anstieg über den Widerstand bei 29,80 Euro, wäre ein weiterer Anstieg bis 30,00 Euro und 30,35 Euro zum bisherigen Verlaufshoch zu erwarten. Dieses sollte dann dem Aufwärtstrend folgend überschritten werden. Solange der 10er-EMA im Tageschart weiter hält, sind weiter steigende Notierungen bei den Aktien von Fresenius zu erwarten."

Das gilt weiterhin, die Aktie zeigt sich weiterhin bullisch, die Long-Position ist gut im Rennen. Am heutigen Montag könnte es aber aufgrund von mangelnden Impulsen aus New York zu einem sehr ruhigen Handel und wenig Bewegung bei den Fresenius-Aktien kommen. In den USA bleiben die Aktienmärkte am heutigen Montag aufgrund des Feiertages Labor Day geschlossen.