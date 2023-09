Wirtschaft Dax startet schwach - Commerzbank unter Druck

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Dienstagmorgen schwach in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 15.735 Punkten berechnet, 0,6 Prozent unter dem Schlussniveau vom Vortag.



Die größten Einbußen mussten die Aktien der Commerzbank hinnehmen. Das Papier war zuletzt in einer Analyse herabgestuft worden. Unterdessen hat die australische Notenbank beschlossen, die Leitzinsen nicht anzuheben.