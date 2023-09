Die Wirtschaft in China wieder mit ganz schwachen Daten (Caixin Einkaufsmanagerindex) - aber in den USA herrscht noch großer Optimismus, dass eine harte Landung der Wirtschaft nicht kommen wird. Dieser Optimismus dürfte sich jedoch als falsch erweisen: die Infation zieht wieder deutlich an, während die US-Konjunktur schwächer wird, weil die US-Konsumenten nun ihr Pulver (Ersparnisse aus Corona-Zeit) verschossen haben. Damit stehen die USA vor einer Stagflation: die Inflation wird die Fed zwingen, die Zinsen weiter anzuheben oder zumindest lange hoch zu lassen. Die aktuellen Daten aus China zeigen zudem eine immer stärkere Entkoppelung der Wirtschaften: die Handelsvolumen der USA und der EU mit China werden immer geringer - und das wird und kann nicht ohne Folgen für dier Weltwirtschaft bleiben..

Hinweise aus Video: