Vom Datenchaos zur Kundenbindung im Handwerk 5 Tipps zur Integration von CRM-Systemen in bestehende Unternehmensstrukturen (FOTO)

Hannover (ots) - Unternehmen im Handwerk müssen heute eine enorme Menge an

Kundeninformationen verwalten - wer da nicht gut aufgestellt ist, verliert sich

schnell im Datenlabyrinth. Doch inzwischen ist es wieder sehr wichtig,

Kundendaten optimal zu nutzen und zum Beispiel Folgegeschäft zu generieren - und

dabei hilft ein Customer-Relationship-Management (CRM)-System.



"Ein CRM-System ist nicht nur ein zusätzliches Tool, es ist das Rückgrat jeder

modernen Kundenbeziehung", erklärt Vertriebs- und Marketingexperte Marvin

Flenche. "Ein CRM-System kann aber nur dann sein volles Potenzial entfalten,

wenn es in die bestehende Landschaft integriert ist und von allen genutzt wird."

Er ist der Gründer und Geschäftsführer der A&M Sales Solutions GmbH, die

CRM-Lösungen für den Mittelstand entwickelt und implementiert. Im folgenden

Beitrag verrät er 5 Tipps zur Integration von CRM-Systemen in bestehende

Unternehmensstrukturen.