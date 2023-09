Pkw-Dichte im Jahr 2022 erneut auf Rekordhoch

WIESBADEN (ots) -



- Bundesweit im Schnitt 583 Autos pro 1 000 Einwohnerinnen und Einwohner

- Pkw-Dichte gegenüber 2012 in fast allen Bundesländern gestiegen - einzige

Ausnahme: Berlin

- Ausstattung der Haushalte: Trend geht weiterhin zu Zweit- oder Drittwagen



In Deutschland gibt es trotz öffentlicher Debatten über eine Verkehrswende immer

mehr Autos. In den vergangenen zehn Jahren ist die Pkw-Dichte durchgehend

gestiegen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) auf Basis von Zahlen des

Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA) sowie eigener Berechnungen mitteilt, kamen im Jahr

2022 auf 1 000 Einwohnerinnen und Einwohner 583 Personenkraftwagen - ein

Rekordwert. Im Jahr 2012 hatte die Pkw-Dichte bundesweit noch bei 534 gelegen.

Ursächlich für den Anstieg der Pkw-Dichte ist, dass die Zahl von in Deutschland

zugelassenen Autos im genannten Zeitraum deutlich stärker zugenommen hat als die

Bevölkerung.





Die regionalen Unterschiede bei der Pkw-Dichte sind groß: Am höchsten war sie2022 in den westlichen Flächenländern Saarland (660 Pkw pro 1 000 Einwohnerinnenund Einwohner), Rheinland-Pfalz (634) und Bayern (625). Die niedrigstePkw-Dichte wiesen die Stadtstaaten Berlin (338), Hamburg (439) und Bremen (443)auf - unter anderem aufgrund eines besonders dichten ÖPNV-Netzes. Dieostdeutschen Bundesländer hatten nicht nur im Jahr 2022 eine Pkw-Dichte, dieunter der bundesweiten lag. Dort ist die Pkw-Dichte seit 2012 auch jeweilsweniger stark gestiegen als in Deutschland insgesamt.EU-Vergleich: Höchste Pkw-Dichte in Polen, Deutschland auf Platz 8Wie in Deutschland, so ist die Pkw-Dichte auch in allen anderen Mitgliedstaatender Europäischen Union (EU) im Zehn-Jahresvergleich gestiegen. Im Vergleich derEU-27 lag Deutschland zuletzt auf Platz 8 der Staaten mit der höchstenPkw-Dichte. Die meisten Autos im Verhältnis zur Bevölkerungszahl gab es Datender EU-Statistikbehörde Eurostat zufolge zum Jahreswechsel 2021/2022 in Polen(687), Luxemburg (681) und Italien (675). Am niedrigsten war die Pkw-Dichte inRumänien (400), Lettland (404) und Bulgarien (414). Dabei verzeichneten einigeosteuropäischen EU-Staaten auch die höchsten Zuwachsraten, was die Zahl derAutos pro 1 000 Einwohnerinnen und Einwohner betrifft: In Rumänien stieg siezwischen 2011 und 2021 um 85 %; in Polen legte sie um 44 % zu, in Estland um 43%.Zahl der zugelassenen Autos in Deutschland auf RekordhochDie Zahl der zugelassenen Autos in Deutschland wächst: Zum Stichtag 1.1.2023waren laut Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) hierzulande 48,8 MillionenPersonenkraftwagen zugelassen - so viele wie nie zuvor (1.1.2022: 48,5 MillionenPkw). Der Wandel hin zur Elektromobilität schlägt sich hier noch kaum nieder: