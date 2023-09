Stille Reserve am Arbeitsmarkt im Jahr 2022 bei 3,0 Millionen Menschen

WIESBADEN (ots) -



- Insgesamt befinden sich mehr Frauen als Männer in der Stillen Reserve

- Gut ein Drittel der 25- bis 59-jährigen Frauen in Stiller Reserve geben

Betreuungspflichten als Hauptgrund für ihre Inaktivität am Arbeitsmarkt an

- Fast 60 % der Menschen in Stiller Reserve verfügen über ein mittleres oder

hohes Qualifikationsniveau



Im Jahr 2022 wünschten sich in Deutschland 3,0 Millionen Nichterwerbspersonen im

Alter von 15 bis 74 Jahren Arbeit. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) auf

Basis des Mikrozensus und der Arbeitskräfteerhebung mitteilt, waren das rund 16

% aller Nichterwerbspersonen. Diese sogenannte "Stille Reserve" umfasst Personen

ohne Arbeit, die zwar kurzfristig nicht für den Arbeitsmarkt verfügbar sind oder

momentan nicht aktiv nach Arbeit suchen, sich aber trotzdem Arbeit wünschen. Sie

gelten deshalb nicht als erwerbslos, sondern als Stille Reserve am Arbeitsmarkt.