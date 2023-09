Globe GOMO geht auf LotusFlare DNO Cloud live

Santa Clara, Kalifornien (ots/PRNewswire) - LotusFlare (https://lotusflare.com/)

gab heute bekannt, dass GOMO Philippines (https://www.gomo.ph/) , die erste

vollständig digitale Telekommunikationsmarke auf den Philippinen, die von Globe

Telecom (https://www.globe.com.ph/) betrieben wird, jetzt mit LotusFlare DNO(TM)

Cloud live ist, einem Cloud-nativen Managed Service für Handel und

Monetarisierung, der ein digitales Business Support System (BSS) für Anbieter

von Kommunikations- und Mediendiensten bietet.



LotusFlare DNO Cloud (https://lotusflare.com/offerings/lotusflare-dno-cloud/)

dient nun als volldigitales BSS für GOMO auf den Philippinen und unterstützt

fast 3 Millionen GOMO-Kunden. GOMO-Kunden wurden innerhalb eines geplanten

Wartungsfensters von Globe- und LotusFlare-Teams innerhalb von 5 Stunden auf

LotusFlare DNO Cloud migriert. Als Teil des BSS-Replatforming-Prozesses wurde

eine neu aktualisierte mobile App für GOMO Philippines entwickelt und für

GOMO-Kunden freigegeben. LotusFlare DNO Cloud für GOMO Philippines wurde in

einem 6-monatigen Projekt implementiert, integriert und getestet und läuft auf

Amazon Web Services (AWS).





"Die Gründung von GOMO war ein wichtiger Schritt bei der Digitalisierung desLebens der Filipinos, als das Unternehmen als eine der ersten vollständigdigitalen Telekommunikationsmarken auf den Philippinen auf den Markt kam", sagteDarius Delgado, Senior Vice President des Bereichs Consumer Mobile Business."Wir haben uns für die LotusFlare DNO Cloud entschieden, weil sie so innovativund flexibel ist. GOMO ist in der Lage, neue, aufregende Angebote und digitaleDienste für unsere Kunden in nur wenigen Minuten zu konzipieren und einzuführen.Globe ist nicht nur mit dem Geschäftsergebnis dieses Projekts zufrieden, sondernauch damit, wie die Teams von Globe und LotusFlare als echte Partnerzusammengearbeitet haben, um die Digitalisierung des philippinischen Lebensvoranzutreiben.""Ich möchte allen Globe- und LotusFlare-Mitarbeitern auf der ganzen Welt danken,die hart und erfolgreich an der Umstellung von GOMO Philippines auf einevolldigitale BSS-Softwarebasis gearbeitet haben, um den Menschen auf denPhilippinen eine erstaunliche und lohnende digitale Erfahrung zu bieten", sagteSam Gadodia, CEO und Mitbegründer von LotusFlare. "LotusFlare ist dankbar fürdie Partnerschaft mit Globe und freut sich darauf, Globe dabei zu helfen, dieTechnologie zu vereinfachen und das Kundenerlebnis auch in Zukunft zuvereinfachen.LotusFlare DNO Cloud bietet Globe massive Vereinfachung, Geschwindigkeit undKosteneinsparungen. Durch die Konsolidierung der Plattform mit einemvertrauenswürdigen Partner war Globe in der Lage, drei Altsysteme zuentfernen.Bisher war die Einführung neuer Angebote mit wochenlangem Aufwand undWartungsfenstern verbunden. Globe ist nun in der Lage, innerhalb von Minuten undohne Wartungsfenster zu starten. Globe und LotusFlare werden zusammenarbeiten,um die nächste Stufe der Abonnentenerfahrung zu schaffen und GOMO als die bestedigitale Marke auf dem Markt zu festigen.