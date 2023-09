Niederländischer Hypothekendienstleister Stater betritt den deutschen Hypothekenmarkt

Amersfoort, Netherlands (ots/PRNewswire) - Der niederländische

Hypothekendienstleister Stater kommt demnächst nach Deutschland. In den

Niederlanden ist Stater inzwischen marktführend. Jetzt will der Dienstleister

auch den deutschen Markt erobern.



Nachdem Stater in den Niederlanden zum Marktführer herangewachsen ist, hat das

Unternehmen seit ein paar Jahren auch das restliche Europa ins Auge gefasst.

Dabei geht Stater ausdrücklich schrittweise vor. Der Dienstleister ist bereits

seit einer Weile in Belgien aktiv und nimmt nun die größte Volkswirtschaft

Europas ins Visier: Deutschland.