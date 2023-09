Gama Explorations gibt Unternehmens-Update

Höhepunkte

- Auf der Grundlage der SkyTEM-Ergebnisse wurden die Ziele für die Nickel- und Kupfermineralisierung auf dem Projekt Tyee in Quebec bewertet und für sofortige Explorationsarbeiten priorisiert

- Bohrinseln werden zur Beschleunigung der Bohrungen genehmigt

- Die Bodenexploration wird Mitte September beginnen

- Gama befindet sich weiterhin in einer starken finanziellen Position und ist für das gesamte Jahr 2023 und bis weit in das Jahr 2024 für seine Explorationsprogramme voll finanziert.

- Gama hat eine Vereinbarung über die gemeinsame Nutzung von Daten mit Go Metals geschlossen

- Gama hat mit der i2i Marketing Group ("i2i") eine Vereinbarung über die Sensibilisierung der Anleger und die Vermarktung abgeschlossen

Tyee Bodenerkundung

Das Unternehmen plant ein Bodenexplorationsprogramm, das Mitte September beginnen soll, um die aus der SkyTEM-Untersuchung hervorgegangenen Ziele weiter zu verfolgen. Die Ziele aus der SkyTEM-Untersuchung wurden anhand ihrer magnetischen Assoziation, der Art des Wirtsgesteins, der Größe und Form sowie der Tiefe und der Nähe zum nahe gelegenen Romaine IV-Wasserkraftdamm nach Prioritäten geordnet. Die Ziele werden mit geophysikalischen Bodenmessgeräten bewertet und die Proben mit einem tragbaren Röntgenfluoreszenzgerät untersucht, um zu bestätigen, ob Nickel und Kupfer vorhanden sind. Das Unternehmen beabsichtigt, diese Ziele im Jahr 2023 in Abhängigkeit von der Verfügbarkeit von Auftragnehmern, günstigen Wetterbedingungen und der Geologie zu bebohren. Die Explorationssaison in dieser Region in Quebec erstreckt sich im Allgemeinen bis Ende Oktober, was dem Unternehmen ausreichend Zeit zum Arbeiten gibt.