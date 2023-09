Frankfurt (ots) - Für die Entwicklung hochwertiger KI-Anwendungen benötigen

Banken neben passenden Use-Cases vor allem eine professionelle Datenbasis. Rund

drei Viertel der Entscheider in Banken halten solide und qualitativ hochwertige

Daten für den wichtigsten Erfolgsfaktor. Doch genau hier hapert es bei der

Mehrheit der Institute: Fast zwei Drittel klagen über fehlende oder qualitativ

schlechte Daten. Zu diesen Ergebnissen kommt eine Studie der

Unternehmensberatung Cofinpro und der VÖB-Service GmbH, einem Tochterunternehmen

des Bundesverbandes Öffentlicher Banken Deutschlands (VÖB). Dafür wurden im März

2023 insgesamt 380 Finanzexperten befragt.



"Die häufig eingeschränkte Verfügbarkeit und Qualität relevanter Daten erschwert

eine wertschöpfende Nutzung. Die Institute hätten schon seit Jahren mehr Zeit in

die Aufbereitung ihrer Daten investieren müssen, waren aber stattdessen eher mit

regulatorischen Pflichtaufgaben beschäftigt. Das rächt sich jetzt", sagt Lukas

Fischer, Senior Consultant und Data Scientist bei der Cofinpro AG. Angesichts

der zunehmenden Bedeutung von KI- und ML-Anwendungen müsse die unternehmensweite

Datenkonsolidierung vorangetrieben werden.





"Viele Banken stehen heute vor der Herausforderung, verteilte Daten aus einerVielzahl von Anwendungen in organisatorisch getrennten Bereichen zentralverfügbar zu machen. Es gilt, das Informationsdickicht aufzulösen, um aus dengesammelten Informationen einen ganzheitlichen Nutzen und Mehrwert zugenerieren", so Branchenexperte Fischer.Die Studie macht den Handlungsbedarf deutlich. So kämpfen 62 Prozent derBefragten mit fehlenden oder qualitativ schlechten Daten in ihrem Unternehmen.Gleichzeitig bestätigen aber 77 Prozent, dass Daten der wichtigste Erfolgsfaktorfür KI-Projekte sind.Acht von zehn Banken schöpfen das Potenzial von Daten nicht ausDie mangelnde Vorbereitung bei der Datenaufbereitung führt zu vielen verpasstenChancen, das wissen auch die Entscheider. So räumen 79 Prozent ein, dasPotenzial ihrer gesammelten Daten nicht auszuschöpfen.Branchenexperte Fischer empfiehlt daher, mehr Aufwand in die Datenkonsolidierungzu investieren: "Zunächst gilt es, Transparenz zu schaffen und sich in denFachabteilungen ein Bild davon zu machen, welche Daten überhaupt vorhanden sind.Dazu gehört für die einzelnen Fachabteilungen auch, zu erkennen, dass die vonihnen erhobenen Daten an anderer Stelle im Unternehmen sinnvoll genutzt werdenkönnen. Anschließend folgt die Datendemokratisierung, bei der die Daten imUnternehmen katalogisiert und zugänglich gemacht werden. Die so gewonnenenInformationen können in Datenprojekten unternehmensweit Mehrwerte schaffen."