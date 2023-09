Seite 2 ► Seite 1 von 2

Norderstedt (ots) - Die künftig verpflichtende Nachhaltigkeitsberichterstattungerhöht bei vielen Unternehmen den Handlungsdruck. Denn heterogene Datenquellen,mangelnde Datenqualität und komplexe regulatorische Anforderungen stellen einegroße Herausforderung dar, die nur mit den geeigneten Tools und einem hohenAutomatisierungsgrad bewältigt werden kann. Bisher setzen viele Unternehmen nochauf die Bordmittel großer Software- und Cloud-Anbieter und lassen damit vielOptimierungspotenzial liegen, wie der aktuelle "IT & Sustainability -Reifegradindex 2023" zeigt. Für die Studie hat das MarktforschungsunternehmenPAC im Auftrag von Lufthansa Industry Solutions 150 IT- und Business-Entscheideraus der Automobilindustrie, dem produzierenden Gewerbe sowie dem Logistiksektorbefragt."Um die regulatorischen Anforderungen der Nachhaltigkeitsberichterstattung zuerfüllen, müssen Unternehmen viele Daten sammeln, analysieren und aufbereiten.Diese Aufgaben manuell zu bewältigen, ist nicht nur zu zeit- undpersonalintensiv, sondern auch sehr fehleranfällig", sagt Moritz Röder,Associate Director Supply Chain Management & Sustainability bei LufthansaIndustry Solutions (LHIND). Für den "IT & Sustainability - Reifegradindex 2023"(https://www.lufthansa-industry-solutions.com/de-de/studien/pac-it-sustainability-reifegradindex-2023) hat LHIND daher einen Teilindex für den Bereich "Tooling"ermittelt. Der Teilindex berücksichtigt, ob Unternehmen ihrenNachhaltigkeitsbericht toolgestützt und automatisiert erstellen, ob sie eineRisikobewertung ihrer Lieferanten durchführen und welche Tools sie dafüreinsetzen. Auf einer Skala von "0" (unreif) bis "10" (reif) erreichte derTeilindex einen Wert von 6,4. "Der Index zeigt, dass sich die Unternehmenbereits intensiv mit dem Thema Nachhaltigkeit und den dafür notwendigen Toolsauseinandersetzen", so Sustainability-Experte Röder.Und was muss ein solches Tool aus Sicht der Unternehmen leisten? Neben derBerechnung des CO2-Fußabdrucks (93 Prozent) wünschen sich 82 Prozent derBefragten Unterstützung bei nachhaltigen Kaufentscheidungen und 78 Prozent, dassdas komplette Nachhaltigkeits-Reporting erstellt wird. Für 70 Prozent ist dieErfassung des Status quo wichtig, um die Nachhaltigkeit verbessern zu können und61 Prozent erwarten eine ganzheitliche Betrachtung von finanziellen undNachhaltigkeits-KPIs.Nur 15 Prozent der Unternehmen haben ihr Nachhaltigkeits-Reporting automatisiertBisher erstellt - freiwillig oder gesetzlich dazu verpflichtet - jedes zweitefür die Studie befragte Unternehmen schon einen Nachhaltigkeitsbericht. Vier vonzehn dieser Unternehmen erledigen dies noch manuell und werden dabei in