Bis zu 50 Prozent aller IT-Projekte weltweit überschreiten Budgets und Deadlines / freiheit.com liefert seit 25 Jahren on budget, on time, on target

Hamburg (ots) -



- freiheit.com hat seit 1999 über 350 large-scale Software-Projekte erfolgreich

abgeschlossen - immer innerhalb der vereinbarten Zeit und des vereinbarten

Kostenrahmens.

- Die Projekte von freiheit.com ermöglichen den Kunden ihre Umsätze in

strategisch wichtigen Bereichen zu steigern oder die Effizienz signifikant zu

erhöhen

- PMI-Studie zeigt: 50 Prozent aller IT-Projekte weltweit überschreiten die

Deadline.

- Das Team besteht aus 85 Prozent Software-Engineers und arbeitet für das

Who-is-Who der europäischen Wirtschaft wie z.B. Mercedes Benz, Dentsply Sirona

oder METRO.

- Seit 2021 ist freiheit.com ein Portfolio-Unternehmen der Deutschen

Beteiligungs AG.



freiheit.com zählt zu den führenden Software-Unternehmen in Europa. Das Team aus

über 200 Software-Engineers baut seit fast einem Vierteljahrhundert "large-scale

Software Platforms", große strategische Systeme für internationale Unternehmen

mit Millionen von Nutzern und Transaktionen. So können für freiheit.com's Kunden

Wettbewerbsvorteile und neue, globale Geschäftsmodelle realisiert werden.





Das Project Management Institute legt in einer Studie (https://ots.de/8jJgWG)offen: 14 Prozent aller IT-Projekte scheitern, 31 Prozent erreichen ihre Zielenicht, 43 Prozent überziehen ihr Budget und 49 Prozent halten ihre Deadlinenicht.* Dass es auch anders geht, zeigt freiheit.com und schafft es seit 25Jahren, große Software-Plattformen zuverlässig auszuliefern.Ein Software-Unternehmen von "Engineers for Engineers"Die Gründer Claudia Dietze und Stefan Richter verfolgen seit Beginn 1999 einenklaren Ansatz: Engineering first. Deshalb bestehen die Teams in Hamburg undLissabon zu 85 Prozent aus Software-Engineers. Sie alle rekrutieren sich aus denTop fünf Prozent ihrer Jahrgänge direkt von Top-Universitäten. Unter ihnen sindvon Anfang an die Besten aus den Bereichen Computer Science, Physik, Mathematik,Electrical und Aerospace Engineering aus insgesamt über 30 Nationen.Bis heute hat das Team über 350 Projekte für Unternehmen aus unterschiedlichenBranchen umgesetzt. Kleine Teams arbeiten dabei mit kurzen Lieferzyklen,End-to-End Responsibility und Data-Driven. Iteratives Vorgehen und dieRückwärtsplanung von Projekten gehören seit Beginn zur Unternehmens-DNA. DasBesondere: Alle Engineers werden von den Mitarbeitern selbst und nicht vonRecruitern oder allein vom Management ausgewählt und weiterentwickelt. Ziel istes, dass die Engineers die Fähigkeiten erlangen, Full Stack - alsogeneralistisch - zu entwickeln und unterschiedliche Technologien und Methoden imTeam zu erlernen. So können sie Projekte zuverlässig umsetzen, an denen andere