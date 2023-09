Kia gibt Preise und Details zu allen Ausführungen des EV9* bekannt (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 7

Frankfurt (ots) - Kia gibt Preise und Details zu allen Ausführungen des EV9*bekannt- Siebensitziger Elektro-SUV mit ultraschneller 800-Volt-Ladetechnologie,luxuriöser Serienausstattung, sportlicher Ausführung GT-line und zweioptionalen Sechssitzer-Varianten- Hecktriebler (150 kW/204 PS) ab 72.490 Euro**, Allradversion (283 kW/ 385 PS)ab 76.490 Euro**- 7-Jahre-Kia-Herstellergarantie*** und spezielle Vorzüge für EV9-Käufer- Attraktives Leasingangebot für hoch ausgestattete "Launch Edition"Der neue Elektro-SUV Kia EV9 ist ab sofort in sämtlichen Versionen bestellbar.Nach Einführung der voll ausgestatteten "Launch Edition" im Juli hat die Markejetzt die Details und Preise aller weiteren Ausführungen des mit 5,01 MeternLänge bisher größten Kia-Modells in Europa veröffentlicht. Das neue Flaggschiffder Marke ist mit Heckantrieb (150 kW/204 PS) oder als Allradler (283 kW/385 PS)erhältlich und wird in der AWD-Version auch in der betont sportlichen VersionGT-line angeboten. Mit bis zu 541 Kilometern Reichweite (RWD, nach WLTP)* istder extrem geräumige Familien-SUV voll langstreckentauglich, zumal sich der99,8-kWh-Akku dank 800-Volt-Schnellladetechnologie unter Idealbedingungen in nur24 Minuten von 10 auf 80 Prozent aufladen lässt. Der EV9 ist einer der erstensiebensitzigen Stromer im Markt und bietet darüber hinaus mit zwei sechssitzigenVarianten (optional für GT-line) eine einzigartige Variabilität. Die Preise desbereits serienmäßig luxuriös ausgestatteten Modells starten bei 72.490 Euro**für den Hecktriebler und 76.490 Euro** für die Allradversion. Der GT-line kostetab 82.380 Euro** und in der Launch Edition ab 83.190 Euro**. Die7-Jahre-Kia-Herstellergarantie*** schließt die Batterie mit ein****. Kia bietetden Käufern des Elektro-SUVs zudem spezielle Vorzüge. Dazu gehören einezweijährige Neufahrzeug-Premium-Mobilitätsgarantie, ein kostenloser ersterWartungsservice nach 24 Monaten bzw. 30.000 Kilometern und eine exklusiveEV9-Kunden-Hotline. Wer den Top-Stromer der Marke bis zum 31. Dezember diesesJahres bestellt, erhält darüber hinaus Vergünstigungen beim Ladeservice KiaCharge, in den auch Europas führendes Schnellladenetzwerk Ionity einbezogen ist.Die Auslieferungen der Launch Edition starten im vierten Quartal, die deranderen Versionen im ersten Quartal 2024.Agiler Antrieb mit praktischer V2L-Funktion, markantes "Opposites United"-DesignTrotz seiner Größe ist der EV9 ein äußerst agiler SUV, der ab 5,3 Sekunden aufTempo 100 sprintet (AWD GT-line, RWD: 9,4 Sekunden) und eineHöchstgeschwindigkeit von 200 Stundenkilometern erreicht (RWD: 185 km/h).Zugleich bietet er ideale Voraussetzungen für den Gespannbetrieb: Die