Dr. Reuter Investor Relations - S&P Global sieht massive Gefahren bei Rohstoffversorgung

Die Analysten von S&P Global warnen vor einem Mangel an Rohstoffen mit Blick auf die Dekarbonisierungsziele vieler Regierungen. Der von den USA initiierte „Inflation Reduction Act“ funktioniere wie geplant und habe zu massiven Investitionen geführt. Doch der Wettbewerb mit China und Europa um die nötigen Rohstoffe ist intensiv und es werde zu wenig in neue Vorkommen investiert.

2050 will die Welt klimaneutral wirtschaften. Viele Regierungen investieren deshalb massiv in die Elektrifizierung des Verkehrs, den Umbau der Energieversorgung und in die Infrastruktur. Die USA stellen allein mittels des „Inflation Reduction Act“ (IRA) viele hundert Milliarden US-Dollar bereit, um den Umstieg aufs Elektroauto zu fördern und Investitionen in die Solar- und Windenergie zu intensivieren. Der US-Bundesstaat Texas beispielsweise, eigentlich das Mekka der US-amerikanischen Ölbarone, ist zu einem Zentrum der Solar- und Windindustrie aufgestiegen.

Die Analysten von S&P Global beschreiben in ihrem jüngsten Research den „Inflation Reduction Act“ daher auch ein Jahr nach dem Beschluss als Erfolg. Er werde die Ziele erreichen. Es werde massiv in die nötige Infrastruktur, in Fabriken und in Erneuerbare Energien investiert. Doch um die Klimaziele 2050 zu erreichen, die mit dem Pariser Abkommen beschlossen wurden, müsste auch weit mehr in die Bergbauindustrie investiert werden. Die Unternehmen stünden vor "beträchtlichen Herausforderungen", um die über den Erwartungen liegende Nachfrage nach Kupfer, Nickel und anderen kritischen Metallen für Elektrofahrzeuge und Erneuerbare Energien zu befriedigen.

Der „Inflation Reduction Act“ bietet Steuervergünstigungen für Elektrofahrzeuge, Solarpaneele und andere Produkte aus erneuerbaren Energien, die aus Metallen hergestellt werden, die in den Vereinigten Staaten oder in Ländern mit US-Freihandelsabkommen gewonnen werden. Metalle aus "bedenklichen Ländern" wie China, Russland, Nordkorea und dem Iran werden ab 2025 verboten sein. Das hat bei den Herstellern einen Wettlauf um die Sicherung der Versorgung ausgelöst.

"Die Energiewende verschärft den Druck auf die Mineralienversorgung, und die IRA trägt viel zu diesen Herausforderungen bei", sagte Dan Yergin, stellvertretender Vorsitzender von S&P Global und Mitverfasser des Research-Berichts, in einem Interview. Der Studie zufolge wird die Nachfrage nach Lithium, Nickel und Kobalt bis 2035 voraussichtlich 23 Mal höher sein als 2021, während sich die Kupfernachfrage im gleichen Zeitraum verdoppelt. Alle diese Metalle werden häufig in Elektrofahrzeugen und anderen elektronischen Geräten verwendet.