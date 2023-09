Studie zum Interim Management Chefs auf Zeit spüren Konjunkturflaute / Anforderungen an Interim Manager werden immer komplexer

Esslingen am Neckar (ots) - Die schwächelnde Konjunktur hat den Kostendruck auf

viele Unternehmen verschärft. Dies bekommen nun auch die Interim Manager zu

spüren. So ist deren durchschnittliche Auslastung laut der aktuellen Studie

"Interim Manager Agenda 2023" im Vergleich zum Vorjahr von 73 Prozent auf 66

Prozent gesunken. Zudem konnte rund jeder zweite Interim Manager trotz hoher

Inflation seine Tagessätze nicht anheben. Für die Studie hat die auf

Restrukturierung und Ergebnisverbesserung spezialisierte Unternehmensberatung

Meritus Business Advisors rund 350 Interim Manager befragt.



Die meisten Interim-Mandate gibt es laut der Meritus-Studie nach wie vor im

mittelständischen Maschinen- und Anlagenbau sowie im Automotive-Sektor.

Thematisch haben es die Manager auf Zeit vor allem mit Reorganisation sowie

operativer Restrukturierung zu tun, fast jeder Zweite (49 Prozent) wird explizit

als Chief Restructuring Officer (CRO) geholt. "Unsere Studie spiegelt sehr gut

das Dilemma wider, in dem viele Unternehmen angesichts der Rezession gerade

stecken", sagt Dr. Jens Zimmermann, Managing Partner bei Meritus. "Einerseits

schnell die Kosten reduzieren zu müssen, aber andererseits auch das richtige

Know-how an Bord zu holen, um durch die Krise zu kommen."