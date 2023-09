Köln (ots) - Die Deutschen sind vorsichtiger beim Online-Einkauf geworden.

Gütesiegel und Käuferschutz besitzen einen höheren Stellenwert, belegt die

neueste Umfrage* von Trusted Shops zu den Themen "Fake-Shops" und

"Käuferschutz".



Nicht alle Online-Shops sind heutzutage sicher und seriös. Immer wieder tauchen

gefälschte Internetshops auf, in denen die Käufer*innen einem Betrug ausgesetzt

werden. Trusted Shops führte zu dieser Thematik eine Umfrage mit 2.017 Befragten

durch. Die Ergebnisse wurden gewichtet und sind repräsentativ für die

Bevölkerung in Deutschland nach Alter (ab 18 Jahren), Geschlecht und Region.





Vertrauen wird immer wichtigerDer E-Commerce spielt eine immer größere Rolle. 61 Prozent der Befragten gebenan, zwischen einmal im Monat und mehrmals pro Woche in einem Online-Shopeinzukaufen. So lässt sich auch die Wichtigkeit von Vertrauenssymbolen (z. B.Gütesiegeln) feststellen: 63 Prozent der Befragten sagen, dass ihnen einVertrauenssymbol aktuell wichtig bzw. sehr wichtig ist, wenn sie einenOnline-Shop nutzen.Schon im vergangenen Jahr ermittelte eine Umfrage von Trusted Shops, dassvertrauenswürdige und zertifizierte Online-Shops relevanter werden und dasVerlangen nach Zertifizierungen auf übergeordnete Gegebenheiten zurückzuführenist: 72 Prozent der Deutschen gaben damals an, dass sie durch den Ukrainekrieg,die Energiekrise, die Inflation und die Rezessionsangst bewusster geworden sindund Kaufentscheidungen mit mehr Vorsicht treffen. Bei jüngeren Menschen(zwischen 18 und 24 Jahre) ist der Anteil mit 77,5 Prozent sogar noch größergewesen.Kriterien für die Selbstdiagnose von Fake-ShopsAuch Fake-Shops sind längst kein unbekanntes Phänomen mehr: Ebenfalls 61 Prozentder Befragten geben an, bereits einmal auf einen vermeintlichen Fake-Shopgestoßen zu sein. Um die Sicherheit von Online-Shops zu überprüfen undFake-Shops bestmöglich zu identifizieren, schauen die Deutschen vor allem aufdie angebotenen Zahlungsmöglichkeiten (46 Prozent), die Preisangaben (34Prozent) sowie die Bewertungen zu Produkten und zum Shop (35 Prozent).Insbesondere die ermittelten 82 Prozent, die ihre Kaufentscheidung manchmal,häufig oder immer von Bewertungen beeinflussen lassen zeigen, dass eine größereBereitschaft und Reflextion besteht, sich im Detail mit den Produkten und derShop-Website auseinandersetzen."Man erkennt anhand der Umfrage, dass sich die Deutschen mehr mit dem ThemaFake-Shops und Sicherheit beim Online-Kauf auseinandersetzen. NebenZahlungsmöglichkeiten, Preisangaben und Bewertungen hilft es auch, ein Blick auf