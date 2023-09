TÜV-Verband zur IAA Verkehrswende beschleunigen - digitale Infrastruktur ausbauen

Berlin (ots) - Digitale Verkehrsinfrastruktur entscheidender Faktor für die

Verkehrssicherheit. Showcase für die Prüfung automatisierter Fahrzeuge. Zugang

zu Fahrzeugdaten für Sicherheitsprüfungen und den "State of Health" gebrauchter

Batterien gewährleisten.



In München beginnt heute die IAA MOBILITY 2023. Der TÜV-Verband hat aus diesem

Anlass eine Beschleunigung der Verkehrswende gefordert. "Automobilmessen wie die

IAA müssen neben wirtschaftlichen und technischen Aspekten verstärkt die Themen

Nachhaltigkeit und Teilhabe aufgreifen", sagt Richard Goebelt,

Fachbereichsleiter Fahrzeug und Mobilität des TÜV-Verbands. "Folgerichtig

entwickelt sich die IAA immer mehr von einer Automobil- zu einer ganzheitlichen

Verkehrsmesse. Die Hürden für eine Veränderung des individuellen

Mobilitätsverhaltens sind nach wie vor hoch. Die Politik muss bessere

Rahmenbedingungen schaffen - vom Ausbau einer sicheren Radinfrastruktur über

integrierte Verkehrskonzepte bis zu finanziellen Anreizen für die Nutzung von

Elektrofahrzeugen. Aber auch die Hersteller sind gefordert, die Mobilitätswende

mit bezahlbaren Modellen in allen Fahrzeugklassen voranzutreiben."