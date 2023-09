Rockwell Automation plant Hydrokultur-Farm im globalen Hauptsitz

Hydrokultur-Anbau ist eine Methode, bei der Pflanzen ohne Erde angebaut werden. Anstatt Pflanzen in den Boden zu pflanzen, werden bei der Hydrokultur Behälter verwendet, die mit nährstoffreichem Wasser befüllt sind, ohne dabei große Flächen zu benötigen.

„Wir gehen Partnerschaften in unserer Branche und innerhalb unserer Communities ein, um nachhaltige Auswirkungen und Veränderungen zu bewirken", so Blake Moret, Vorsitzender und CEO von Rockwell. „Clock Tower Farms wird die Mitarbeiter und die Community miteinbeziehen und gleichzeitig als Vorzeigeprojekt für Hersteller aus verschiedenen Branchen dienen, die nachhaltige Lösungen in der Praxis sehen möchten. Wir freuen uns darauf, im nächsten Sommer weitere Einzelheiten bekannt zu geben, wenn das Projekt abgeschlossen ist."

Nach der vollständigen Inbetriebnahme wird Clock Tower Farms, benannt nach der der ikonischen vierseitigen Allen-Bradley-Uhr am Hauptsitz des Unternehmens, in der Lage sein, 540.000 Pflanzen und bis zu 67,600 Kilogramm Lebensmittel pro Jahr zu produzieren. Dies entspricht mehr als drei Hektar konventionellem Ackerland. Diese einzigartige Anlage wird im 4. Stock des Hauptsitzes von Rockwell in Milwaukee, Wisconsin, USA, eingerichtet.

Die neue Technologie von der in Green Bay, Wisconsin, ansässigen Firma Fork Farms ermöglicht eine hochgradig lokale Klimatisierung, Energieversorgung, Entfeuchtung und Wasseraufbereitung, sodass Pflanzen mit unterschiedlichen Umweltbedürfnissen im gleichen Anbaugebiet zur gleichen Zeit gut gedeihen können. Fork Farms wird Rockwell-Technologien zur Überwachung und automatischen Anpassung der Nährstoff-, pH- und Wasserwerte auf der Grundlage der angebauten Pflanzen einsetzen.

Mehr als 70 „Flex Acres" von Fork Farms sollen in dieser Anlage installiert werden. Flex Acre ist ein hydroponisches System, das mit Nährstoffen angereichertes, umgewälztes Wasser verwendet, um die Pflanzenwurzeln zu nähren und das Wachstum zu optimieren. Jeder Flex Acre ist ein 2,7 Meter hohes, 2,7 Meter langes und 0,9 Meter breites Anbausystem, das jeden Monat mehr als 45 kg Blattgemüse und anderes Gemüse produzieren kann.

Über Rockwell Automation

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), ist ein weltweit führender Anbieter für industrielle Automatisierung und digitale Transformation. Wir verbinden die Kreativität von Menschen mit der Leistungsfähigkeit der Technik, um die Grenzen des menschlich Möglichen zu erweitern und die Welt produktiver und nachhaltiger zu gestalten. Der Firmensitz von Rockwell Automation befindet sich in Milwaukee, Wisconsin, USA. Rockwell Automation beschäftigt etwa 28.000 Mitarbeiter, die Kunden in mehr als 100 Ländern zur Seite stehen. Weitere Informationen darüber, wie wir Unternehmen der verschiedensten Branchen auf dem Weg zum Connected Enterprise begleiten, finden Sie auf www.rockwellautomation.com.

