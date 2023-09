BERENBERG stuft ASTRAZENECA auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Astrazeneca auf "Buy" mit einem Kursziel von 13300 Pence belassen. Angesichts des politischen Drucks in den USA auf die Verkaufspreise für große und schon länger erhältlichen Markenmedikamente präferiere sie im Pharmasektor Unternehmen mit einer starken Dynamik in der Entwicklung neuer Medikamente, schrieb Analystin Luisa Hector in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Ihre Favoriten seien Astrazeneca und Eli Lilly. Zudem würden auch Merck & Co und GSK mit "Kaufen" eingestuft. Die Aktien von Sanofi stufte die Expertin auf "Kaufen" hoch, während sie die von Roche auf "Halten" abstufte./mis/laVeröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2023 / 17:32 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AstraZeneca Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,59 % und einem Kurs von 127,0EUR gehandelt.