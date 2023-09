NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat Ahold Delhaize doppelt abgestuft von "Overweight" auf "Underweight" und das Kursziel von 32,09 auf 28,17 Euro gesenkt. Der Gewinnzyklus in den USA sei inzwischen nahezu erschöpft und die Gewinne in Europa reichten nicht aus, um dies auszugleichen, schrieb Analyst Borja Olcese in einer am Dienstag vorliegenden Studie, in der er zugleich eine vorsichtige Haltung zum europäischen Lebensmittel-Einzelhandelssektor einnahm. Mit seinen Gewinnschätzungen für Ahold Delhaize liegt er für 2024 unter den Markterwartungen./ajx/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2023 / 22:20 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.09.2023 / 00:15 / BST

