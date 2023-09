Verschenktes Potenzial Mehrheit der Finanzdienstleister zurückhaltend beim Know-how-Transfer (FOTO)

Hamburg (ots) - 27 Prozent der Finanzdienstleister in Deutschland wollen ihre

Kompetenzen mit externen Partnern teilen. Banken und Versicherer sind damit

deutlich zurückhaltender als die verarbeitende Industrie (48 Prozent), ergibt

die Studie "Managementkompass Survey Open Company" (https://research.faz-bm.de/p

ublikationen/soprasteria/managementkompass-survey-open-company-offen-fuer-mehr-w

ertschoepfung/) von Sopra Steria. Speziell Banken sind zwar an der

Zusammenarbeit mit anderen Unternehmen wie Fintechs interessiert, viele

Kooperationen sind jedoch kurz oder fachlich eingeschränkt. Ein zentraler Grund

für den gebremsten Transfer von Kompetenzen ist die Know-how-Lücke zwischen den

Partnern. Finanzdienstleister verschenken damit allerdings Potenzial bei der

Entwicklung neuer Geschäftsmodelle.



Zusammenarbeit ist in der Finanzbranche gang und gäbe. Es bestehen rund 700

Kooperationen zwischen Banken und Fintechs in Deutschland, zeigt eine Studie.

Viele aktuelle Partnerschaften folgen einem bestimmten Muster: Häufig fungiert

eine etablierte Bank als Partnerinstitut oder Abwickler für ein Fintech.

Scalable Capital nimmt beispielsweise bankfachliche Dienste wie die Abwicklung

von Transaktionen der Baader Bank in Anspruch. Andersherum integrieren Banken

häufig Fintech-Services in ihr Geschäft.